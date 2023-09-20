«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.85.

«У «Баварии» были свои проблемы, но, как мне кажется, она уже близка к тому, чтобы их решить. Кейну нужно было время, чтобы встроиться в игру команды, но «Бавария» потихоньку разгоняется.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Манчестер Юнайтед» главное событие этого межсезонья для меня – замена вратаря. Я не верю в Андре Онана от слова «совсем». Я считаю, что это слабый вратарь для такого клуба. Мне кажется, что он должен выступать в командах уровня Лиги конференций.

Букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом, я с ними согласен. Для мюнхенцев очень важно начать дома мощно, причем против такого исторического соперника. «Бавария» будет предельно заряжена на эту игру. Мой выбор – победа «Баварии» с форой (-1). Мне кажется, что хозяева могут выиграть этот матч с крупным счётом», — сказал Андронов.