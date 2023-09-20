«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.37.

«Все знают, что в данный момент у нас СКА пробивает дно. Но в своих устремлениях питерцы отнюдь не одиноки. Неподалёку от них и на одно очко ниже аналогичные манипуляции с твёрдой поверхностью проводит «Нефтехимик». Причём получается это у «маленьких татар» гораздо лучше, чем у СКА. По крайней мере, питерцев в этом сезоне еще никто 0:8 не опускал, тогда как «Нефтехимик» именно с таким счётом вывернули «мехом внутрь» в братском Казахстане.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Татары, конечно, терпеливы ещё со времён Чингисхана, но всему есть свой предел. И массовые расстрелы в Нижнекамске не начались лишь по причине наличия отсутствия «Нефтехимика» дома. Но пулемёты уже чистятся и смазываются, а ленты набиваются патронами.

В такой ситуации у «Нефтехимика» остался лишь один, последний шанс: грохнуть в Уфе «Салават». За привезённую домой голову «Салавата» в Татарстане простят всё. Но кто-нибудь может поверить, что «Нефтехимик», забивший в двух последних матчах одну шайбу, а пропустивший целых 13 (!!!), сможет в Уфе что-то сделать с башкирским флагманом, который только-только придушил самое боевое нападение КХЛ в лице «Торпедо»? Причём придушил полностью, напрочь, в ноль.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2023, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Вот и я не могу поверить. Биться «маленькие татары», безусловно, будут исступлённо и одержимо, только им это может помочь разве что не потерять лицо. Поэтому прогнозирую достаточно «низовой матч» с тоталом не выше 5.5, по итогам которого хозяева в любом случае наберут два очка», — сказал Лебедев.