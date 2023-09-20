«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ростов» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Рубин» забьёт в первом тайме за 1.98.

«Ростов», который возглавляет квартет группы B вместе с «Локомотивом», набрав по шесть очков, отправляется в гости к «Рубину». У «Ростова» прямо какая-то беда с выездными матчами в этом сезоне. Чисто ростовский матч был в Калининграде — уверенно вели 2:0, уверенно вели всё к победе и умудрились в концовке пропустить два мяча. В итоге сыграли вничью — 2:2. Каким-то подавленным выглядел «Ростов» в последние минуты, и наверняка игра оставила много вопросов для Валерия Карпина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь «Рубин», играющий у себя дома, с большой группой новичков. Может быть, дебютирует тот же Шамов в воротах, Ранджелович выйдет в стартовом составе. В общем, сейчас есть кем играть Рашиду Рахимову, ну и в Кубке любая победа — это хорошее пополнение клубной кассы, поэтому, учитывая турнирную таблицу, «Рубину» во что бы то ни стало надо побеждать и сравниваться как минимум с «Ростовом» по набранным очкам.

«Рубин» лихо начинает, агрессивно начинает свои матчи, и его подводит только где-то реализация, невысокий КПД, но в плане агрессии «Рубин» уже приучил, что начало у него всегда выходит таким задиристым и наглым. Поэтому я бы здесь рассмотрел вариант «гол «Рубина» в 1-м тайме» за отличный коэффициент 1.98. У «Ростова» будут изменения в составе, там молодой центр обороны. Могут быть проблемы», — сказал Генич.