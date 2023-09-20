«Арсенал» — ПСВ: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Арсенал» и ПСВ сойдутся в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. На первый взгляд может показаться, что эта игра не имеет особой интриги. Но я считаю, тут точно есть на что посмотреть. Результат не так очевиден.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ПСВ в эту ЛЧ заходит в статусе одной из сильнейших команд Нидерландов на данный момент. Очень сильный прошлый сезон провёл клуб, да и этот у него выходит тоже неплохим пока что. За девять игр в разных турнирах ПСВ только один раз не выиграл — 2:2 в квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс». Стоит отметить, что уже в ответном матче представитель Нидерландов разгромил противника — 5:1, пройдя в групповой этап. В домашнем чемпионате дела у коллектива тоже идут прекрасно — первое место.

Интересно, что и «Арсенал» сейчас имеет статус одного из сильнейших участников АПЛ. В прошлом сезоне «канониры» были близки к победе в чемпионате, чего от них, конечно, никто не ожидал. Команда Артеты грамотно закупилась летом, и вот у «Манчестер Сити» есть уже сильный конкурент. В АПЛ пока что «пушкари» выступают уверенно и по праву борются за первые строчки.

Для меня тут «Арсенал» фаворит. Но и совсем сбрасывать со счетов ПСВ я не хочу. Уж слишком хорошо выступает клуб из Нидерландов. Так что лучше поставлю на голы, которые, как я думаю, будут с обеих сторон», — сказал Павлюченко.