СКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Северсталь».

Ставка: победа СКА в матче за 1.36.

«Уже просто интересно, как долго и глубоко СКА ещё сможет пробивать дно. Конечно, есть клубы, которые могут это делать годами и даже десятилетиями, особенно когда на дне у тебя лежит бюджет. Но ведь у СКА такой бюджет, что выше только звёзды, а состав такой, что запросто комплектуется пара сборных. Но вот что-то у СКА пошло не так, и подозрение всё больше падает на летние эксперименты с физической подготовкой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не верится, что подобное у такой команды может продолжаться долго. Значит, следует ждать, когда нарыв прорвётся и питерцы побегут-полетят, и шайбы от них полетят куда нужно, а не куда бог на душу положит, как сейчас. Может ли подобное произойти в предстоящем матче с «Северсталью»? Конечно, может, потому что может произойти абсолютно в любом матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2023, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому я считаю возможным начинать потихоньку грузить на СКА по нарастающей. Предполагая, что в шестой раз подряд питерцы не проиграют, а не мытьём, так катаньем ушатают «Северсталь» в невысоком по результативности матче с тоталом не выше 6.5. И возьмут в итоге два очка, пусть даже основного времени питерцам не хватит», — сказал Лебедев.