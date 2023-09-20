«Реал» Мадрид — «Унион»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 20 сентября

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Унион».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.05.

«Мадридский «Реал» сыграет против берлинского клуба «Унион» — дебютанта Лиги чемпионов. Конечно, для «Униона» это грандиозное событие — сразу в Лиге чемпионов начать с поездки в Мадрид к лучшей команде за всю историю этого турнира. «Унион» впервые участвует в турнире, а «Реал» уже сколько раз этот трофей выиграл.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» с горем пополам как-то продолжает идти по сумасшедшему ходу в чемпионате — пять матчей и пять побед, но практически в каждой игре пропускает. Только в 1-м туре «Реал» не пропустил ничего от «Атлетика». В последней игре «Реал» быстро пропустил от «Реала Сосьедад», но потом благодаря перевёрнутой игре и прекрасному голу Хоселу победу над басками одержал. Здесь всё на стороне «Реала»: опыт, класс игроков.

У «Униона» неплохой подбор игроков, но вряд ли команда что-то сможет предложить «Реалу» в первом матче. А мы знаем, что для «Реала» чрезвычайно важно начать хорошо Лигу чемпионов, чтобы потом не исправлять собственные же ошибки. На мой взгляд, «Реал» должен выигрывать в этом матче как минимум с разницей в два мяча. В последних играх «Унион» не очень хорош — два матча подряд команда проиграла, правда, в первых двух турах забила восемь мячей, одержав две победы по 4:1. Но вот если отталкиваться от последних результатов, то два матча подряд берлинцы проиграли. А тут «Бернабеу» здоровенный, переполненный. Будет сложновато», — сказал Генич.