«Арсенал» — ПСВ: прогноз Тимура Журавеля на игру группового раунда Лиги чемпионов

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

«Снова прогноз на матч «Арсенала», теперь в Лиге чемпионов. «Арсенал» принимает ПСВ, здесь у меня меньше уверенности, потому что ПСВ очень хорош. Он выбил в квалификации «Рейнджерс», буквально снёс их с дороги. Это будет более конкурентная игра, которая будет проходить на встречных курсах, чем это было у «Арсенала» с «Эвертоном», который поставил какой-то «гиперавтобус».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что к Лиге чемпионов нужно подходить через ротацию, так что будут встречные курсы, будут голы. Таким образом, эти команды сыграют «верх». Голландские команды практически всегда играют на атаку, в чемпионате ПСВ вообще практически никогда не забивает меньше двух-трёх голов.

Будет голевая игра, ставьте «верх», — сказал Журавель.