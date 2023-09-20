«Арсенал» — ПСВ: прогноз Тимура Журавеля на игру группового раунда Лиги чемпионов

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.
«Снова прогноз на матч «Арсенала», теперь в Лиге чемпионов. «Арсенал» принимает ПСВ, здесь у меня меньше уверенности, потому что ПСВ очень хорош. Он выбил в квалификации «Рейнджерс», буквально снёс их с дороги. Это будет более конкурентная игра, которая будет проходить на встречных курсах, чем это было у «Арсенала» с «Эвертоном», который поставил какой-то «гиперавтобус».
Думаю, что к Лиге чемпионов нужно подходить через ротацию, так что будут встречные курсы, будут голы. Таким образом, эти команды сыграют «верх». Голландские команды практически всегда играют на атаку, в чемпионате ПСВ вообще практически никогда не забивает меньше двух-трёх голов.
Будет голевая игра, ставьте «верх», — сказал Журавель.
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