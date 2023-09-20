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«Арсенал» — ПСВ: прогноз Тимура Журавеля на игру группового раунда Лиги чемпионов

«Арсенал» — ПСВ: прогноз Тимура Журавеля на игру группового раунда Лиги чемпионов
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Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

«Снова прогноз на матч «Арсенала», теперь в Лиге чемпионов. «Арсенал» принимает ПСВ, здесь у меня меньше уверенности, потому что ПСВ очень хорош. Он выбил в квалификации «Рейнджерс», буквально снёс их с дороги. Это будет более конкурентная игра, которая будет проходить на встречных курсах, чем это было у «Арсенала» с «Эвертоном», который поставил какой-то «гиперавтобус».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что к Лиге чемпионов нужно подходить через ротацию, так что будут встречные курсы, будут голы. Таким образом, эти команды сыграют «верх». Голландские команды практически всегда играют на атаку, в чемпионате ПСВ вообще практически никогда не забивает меньше двух-трёх голов.

Лига чемпионов . Группа B. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Будет голевая игра, ставьте «верх», — сказал Журавель.

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