«Севилья» — «Ланс»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Севилья» – «Ланс» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Севильи» за 1.88.

«Две бедовые команды сыграют друг с другом: «Севилья» против «Ланса» в 1-м туре Лиги чемпионов. «Севилья» до прихода Серхио Рамоса проигрывала абсолютно всем. Очень неудачный старт для севильского клуба в чемпионате под руководством Мендилибара. И «Севилья» только в последнем матче наконец-то одержала победу, обыграв «Лас-Пальмас» со счётом 1:0. Но вот пришёл Серхио Рамос, и сразу сумели сыграть «на ноль» в чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» сейчас 17-я в турнирной таблице, а «Ланс» во Франции — это просто караул. Команда очень плохо сейчас выглядит, на последнем месте в турнирной таблице. После пяти игр у «Ланса» только одно очко — дома сыграли вничью с «Ренном», во всех остальных матчах уступили — и от Парижа три мяча пропустили, и от «Монако» — три, в последнем туре проиграли «Метцу» дома – 0:1.

В общем, мне кажется, «Лансу» будет максимально сложно на «Рамон Санчес Писхуан». «Севилья» здесь явный фаворит, плюс опыт Серхио Рамоса, безусловно, конечно, «Севилье» должен помочь.

Мой прогноз — «Севилья» одержит победу в первом домашнем матче в Лиге чемпионов в этой группе. Это группа B, где также «Арсенал» и «ПСВ Эйндховен». На «Севилью» отличный коэффициент 1.88, надо брать», — сказал Генич.