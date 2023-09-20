«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.70.

«Очень сильные команды. Они много забивают и часто пропускают. Но «Бавария» хорошо идёт в своём чемпионате, чего не скажешь о «Юнайтед». Она одержала три победы. Ещё была ничья с «Байером». Но тем не менее команда находится в верхней части таблицы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Юнайтед» одержал всего две победы в пяти матчах. Ещё в трёх турах он проиграл. Команду очень сильно штормит. Есть определённые разногласия. С тем же Санчо непонятно, что происходит. Команда ещё ищет свою игру.

Безусловно, в этом матче будет забито большое количество мячей. Нет сомнений, что обе команды отличатся. Но у «Баварии» игра более поставленная», — сказал Мор.