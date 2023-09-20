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«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мюнхене
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.70.

«Очень сильные команды. Они много забивают и часто пропускают. Но «Бавария» хорошо идёт в своём чемпионате, чего не скажешь о «Юнайтед». Она одержала три победы. Ещё была ничья с «Байером». Но тем не менее команда находится в верхней части таблицы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Юнайтед» одержал всего две победы в пяти матчах. Ещё в трёх турах он проиграл. Команду очень сильно штормит. Есть определённые разногласия. С тем же Санчо непонятно, что происходит. Команда ещё ищет свою игру.

Лига чемпионов . Группа A. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Безусловно, в этом матче будет забито большое количество мячей. Нет сомнений, что обе команды отличатся. Но у «Баварии» игра более поставленная», — сказал Мор.

Так и до отставки недалеко:
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