«Бавария» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на игру группового раунда Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.85.

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в первом же туре Лиги чемпионов. Очень интересная пара, есть у них своя личная история. Хотя на данный момент фаворит для меня очевиден.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» всех удивила, начав сезон с разгромного поражения от «Лейпцига» в Суперкубке Германии — 0:3. Но мюнхенцы быстро оправились и к старту Бундеслиги были готовы — победы в трёх первых турах. Но вот на выходных у команды Тухеля было серьёзное испытание — «Байер». Было очевидно, что клуб так просто победить не сможет — это и произошло (2:2). Не всё пока идеально в «Баварии», после ухода Нагельсмана и быстрого прихода Тухеля дела у команды не поправились. Посмотрим, как на дистанции покажет себя многократный чемпион страны.

Но какие бы ни были проблемы у «Баварии», у «Манчестер Юнайтед» всё намного хуже. К новому сезону клуб подходил в хорошем состоянии, пришли новые игроки, да и в прошлом розыгрыше АПЛ «красные дьяволы» добились успеха. Однако пока ни одного доминирующего матча «МЮ» не показал в лиге. Более того, трижды в пяти турах подопечные тен Хага умудрились уступить. По разным причинам из состава были выведены Санчо и Антони. Да и травмированных хватает в команде. В общем, ситуация плачевная, а тут ещё и «Бавария» в ЛЧ.

Я не верю, что мы тут увидим совсем другой «Манчестер Юнайтед», не такой, как в АПЛ. Клуб находится в очень нестабильном состоянии. В этом плане у «Баварии» есть преимущество. К тому же Кейн хорошо знает своего бывшего соперника по чемпионату Англии. Так что у гостей тут нет шансов», — сказал Павлюченко.