«Реал Сосьедад» — «Интер»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Интер».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

«Реал Сосьедад» и «Интер» сойдутся в 1-м туре Лиги чемпионов. На выходных соперники провели матчи в домашних чемпионатах совсем с разными результатами. Тем интереснее будет сейчас их очная встреча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» начинает эту ЛЧ в статусе финалиста прошлого сезона. Клуб сумел уверенно дойти до финала, по пути выбив и своего «вечного врага», «Милан». Но с «Манчестер Сити» подопечным Индзаги уже было тяжело тягаться. Сейчас же у команды форма ничуть не хуже, если не лучше. Ведь в Серии А коллектив выступает очень хорошо — четыре победы и всего один пропущенный мяч. На выходных «Интер» ещё и разгромил «Милан» в дерби — 5:1.

Но и «Реал Сосьедад» со счетов не стоит скидывать. Клуб давно хорошо зарекомендовал себя. Думаю, за первые две строчки в группе ЛЧ бело-голубые точно поборются. Не последнюю роль в этом может сыграть и Арсен Захарян. В Ла Лиге до недавнего времени подопечные Иманола Альгуасиля шли без поражений, часто играли вничью. Но на выходных «Сосьедад» уступил «Реалу» Мадрид — 1:2.

В общем, от этой игры я точно жду голов. Может быть, «Интер» и превосходит своего соперника в уровне, особенно если вспоминать его успехи в прошлом розыгрыше ЛЧ. Однако «Реал» себя так просто в обиду не даст. Игра получится результативной», — сказал Мостовой.