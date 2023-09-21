«Оренбург» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» – «Факел» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Оренбург» забьёт в первом тайме за 1.90.

«Продолжает удивлять «Оренбург» с Давидом Деограсией. Команда не проигрывает при новом испанском тренере, ещё и побеждает на выезде такого грозного соперника, как «Локомотив», если мы говорим про чемпионат. А в Кубке России у «Оренбурга» шесть набранных очков: после 0:6 ещё с Ярошиком с ЦСКА потом команда две победы подряд одержала, обыграв «Факел» и «Сочи».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вот сейчас домашний матч с «Факелом» Сергея Ташуева. Ташуев изменил схему, пробует изменить менталитет игроков. «Факел», действительно, очень интересно играл в матче чемпионата с «Уралом», очень нагло, и, по-моему, такой футбол самим игрокам «Факела» по душе. Но вот подвела реализация. Посмотрим, как будет здесь. Изменения в составе наверняка будут, плюс искусственное поле, на котором постоянно «Оренбург» тренируется. «Оренбург» сейчас в приподнятом, позитивном настроении, очень хорошо себя чувствуют латиноамериканцы, лихо комбинируют, создают моменты. Вера просто великолепен.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 21 сентября 2023, четверг. 17:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался Факел Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому взял бы вариант, который доезжал только в Кубке у «Оренбурга» дома. «Гол «Оренбурга» в 1-м тайме». В чемпионате пока «Оренбургу» забить в первом тайме дома не удаётся, почему бы не сделать это в Кубке сейчас против «Факела», с учётом изменения схемы воронежцев, изменения их состава. «Оренбург» может этим воспользоваться», — сказал Генич.