«Оренбург» — «Факел»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Факел» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.
Ставка: «Оренбург» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.
«Оренбург» с испанским тренером преобразился. Честно говоря, меня удивляет, что команда так прибавила, особенно в организации игры. Гораздо быстрее футболисты начали возвращаться из атаки в оборону, все борются, бьются до конца. Понятно, что состав неплохой, но при Ярошике что-то не получалось. Здесь же по делу побеждают в гостях «Локомотив», а про поражения давно забыли.
«Факел» тоже поменял тренера. Пришёл Ташуев, недолго остававшийся без работы. И в первом матче в Екатеринбурге не проиграли воронежцы. Очень агрессивный футбол демонстрировали в первом тайме, потом силы закончились, но сумели хотя бы «на ноль» сзади сыграть.
Честно говоря, не очень верю, что здесь «Факел» не пропустит, но в то же время где-то он может что-то своё поймать. Кураж от смены тренера ещё не пропал. Но фаворит для меня «Оренбург», поэтому ставка – 1X и меньше 3.5 мяча. 1:0, 1:1, 2:1 – что-то такое должно быть, на мой взгляд», — сказал Титов.
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