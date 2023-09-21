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ЛАСК — «Ливерпуль»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги Европы

ЛАСК — «Ливерпуль»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги Европы
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Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги Европы ЛАСК — «Ливерпуль».

Ставка: ЛАСК забьёт первым за 3.70.

«ЛАСК в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Австрии, а в этом сезоне играет очень бодро. Последнее поражение потерпел в начале августа, то есть команда очень даже прыткая.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» после ничьей выиграл четыре матча подряд. Кажется, Клопп преодолел все трудности, которые были ранее. Пока удаётся гладко идти по сезону, хотя в каждом матче есть свои внутренние проблемы. Красные постоянно пропускают первыми, но потом выигрывают. «Ливерпуль» непросто входит в матч. Он не доминирует, как было в золотые времена Клоппа: в чемпионский сезон, в сезон победы в Лиге чемпионов.

ЛАСК домашний, любит напрыгнуть на соперника. Я бы в этом матче поставил на первый гол ЛАСКа. Мне кажется, что хозяева побегут, забьют рано, а потом уже как повернётся. Может быть, класс «Ливерпуль» возьмёт своё.

Лига Европы . Группа E. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если продолжать прогноз, то «Ливерпуль» выиграет в этом матче, но на это я не буду уговаривать», — сказал Журавель.

Соперник позволит сыграть в своё удовольствие:
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