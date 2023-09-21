ЛАСК — «Ливерпуль»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги Европы

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги Европы ЛАСК — «Ливерпуль».
Ставка: ЛАСК забьёт первым за 3.70.
«ЛАСК в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Австрии, а в этом сезоне играет очень бодро. Последнее поражение потерпел в начале августа, то есть команда очень даже прыткая.
«Ливерпуль» после ничьей выиграл четыре матча подряд. Кажется, Клопп преодолел все трудности, которые были ранее. Пока удаётся гладко идти по сезону, хотя в каждом матче есть свои внутренние проблемы. Красные постоянно пропускают первыми, но потом выигрывают. «Ливерпуль» непросто входит в матч. Он не доминирует, как было в золотые времена Клоппа: в чемпионский сезон, в сезон победы в Лиге чемпионов.
ЛАСК домашний, любит напрыгнуть на соперника. Я бы в этом матче поставил на первый гол ЛАСКа. Мне кажется, что хозяева побегут, забьют рано, а потом уже как повернётся. Может быть, класс «Ливерпуль» возьмёт своё.
Если продолжать прогноз, то «Ливерпуль» выиграет в этом матче, но на это я не буду уговаривать», — сказал Журавель.
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