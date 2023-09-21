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«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.47.

«Пока у «Сибири» всё без изменений и все оценки и прогнозы, данные команде на старте сезона, оправдываются. И даже героическая победа в Санкт-Петербурге особых изменений в эти оценки не внесла – кто сейчас бедный СКА не пинает?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Зато у «Авангарда» всё идёт нормально. И если вычеркнуть один-единственный домашний матч с «Амуром», после которого напрашивался вопрос «Что это было?», то к «ястребам» вообще никаких претензий быть не может. С одной оговоркой: омичи начинали сезон шестиматчевой домашней серией, но пока ещё никто не видел, как они играют на выезде. Дома, кстати, придушить «Сибирь» у «ястребов» в самом 1-м туре получилось, даже отыграться сумели. А как оно сложится в Новосибирске?

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В целом всё говорит за то, что и в Новосибирске у «ястребов» особых проблем возникнуть не должно. Соперники всю игру будут идти «ноздря в ноздрю», но потом в самом конце «ястребы» хозяев всё-таки дожмут», — сказал Лебедев.

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