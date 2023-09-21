«Лада» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Тольятти

Известный журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — ЦСКА.
Ставка: «Лада» не проиграет за 2.27.
«Скажем честно, в этом матче все зависит от ЦСКА. Кое-что, конечно, зависит и от «Лады», которая для минимально положительного результата должна будет выпрыгнуть из штанов. Причем это выпрыгивание ничего «Ладе» не обещает, а может оказаться продуктивным лишь в случае расслабленной игры армейцев. А вот тут, кстати, далеко не все ясно.
Не все ясно потому, что ЦСКА в настоящий момент далёк от оптимальной формы, и игра армейцев оставляет желать лучшего. Периодически, конечно, красно-синие выдают отличные матчи, но пока это, так сказать, в штучном исполнении. И какой именно матч он сыграют конкретно против «Лады», пожалуй, не знают даже сами. Потому что невозможно угадать, с какой ноги армейцы встанут в конкретный игровой день.
Понятно, что вчерашняя команда ВХЛ в матче с чемпионом КХЛ, да еще при своих болельщиках, расшибутся в доску. Предположу, что это и станет решающим фактором, но прогноз тем не менее сделаю более чем осторожным. Предположу, что в предстоящем матче хозяева наберут минимум одно очко. Но вот забьют соперники немного, и тотал выше 6,5 точно не поднимется», — сказал Лебедев.
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