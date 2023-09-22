«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».
Ставка: ничья за 4.05.
«К личной встрече, уже второй в текущем сезоне, соперники подошли строго разнонаправленно. У «Салавата» в активе действующая победная серия из трёх матчей. У «Автомобилиста» точно такая же серия, но из сплошных поражений. «Салават» уже пятый матч будет играть дома, а для «Автомобилиста» это будет четвёртый подряд матч в гостях. Добавим сюда общее почти полуторное преимущество уфимцев по количеству побед в междусобойчиках, и тот факт, что в первом матче нынешнего сезона «Автомобилист» победил. То есть «Салават» будет выкатывать свердловчанам «оборотку».
В общем, матч будет тяжёлый, поскольку силы соперников вполне соизмеримы. Помимо этого, матч, скорее всего, будет ещё и малорезультативным, поскольку обе команды забивают не слишком много. Самое время пройтись по лезвию и предположить ничью в основное время. При тотале ниже 6.5. А уже потом хозяева выжмут себе второе очко», — сказал Лебедев.
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