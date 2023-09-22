«Зенит» — «Бешикташ»: во сколько начало матча Суперкубка Единой лиги ВТБ, где смотреть

22 сентября состоится матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск.

Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу «Зенита» в основное время можно с коэффициентом 1.35. Успех турецкого клуба оценён экспертами в 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 158.5 очка идёт за 1.73, а тотал меньше 158.5 очка — за 1.99. Заключить пари на овертайм можно в «Фонбет» с коэффициентом 17.00.

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