«Спартак» — «Динамо»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.72.

«Спартак» как будто бы снова подаёт признаки позитивной динамики. С трудом, но обыгран «Сочи» в прошлом туре, и это была первая победа в последних пяти матчах. Хвалебных отзывов удостоился отличившийся новичок Бабич. Возможно, в команде появился новый Жиго и оборона, окончательно потерявшая монолитность в этом сезоне, вновь окрепнет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» в последнее время невынужденно теряет очки с командами явно ниже классом. Вот и в прошлом туре оступились с «Нижним Новгородом» на своём поле. «Спартаку» уверенность сзади определённо придаст сил и впереди. К тому же это принципиальное московское дерби. На своём поле красно-белые будут доминировать и много бить в створ. Моральный перевес на стороне хозяев, как и сила состава», — сказал Тихонов.