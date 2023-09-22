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«Барселона» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 23 сентября

«Барселона» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 23 сентября
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Сельта».

Ставка: победа «Барселоны» и ТМ 4.5 за 1.75.

«Для «Барселоны» это третий домашний матч за восемь дней. В двух предыдущих играх каталонцы одержали победы с одинаковым счётом 5:0 – над «Бетисом» и «Антверпеном».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сможет ли «Барселона» в третий раз подряд устроить голевую феерию? Мне кажется, что это будет сложно, поскольку «Сельта» под руководством Бенитеса не мальчики для битья. «Сельта» имела недельный цикл подготовки, тогда как «Барселона» сыграет через два дня на третий. Уже какая-то усталость будет у футболистов, которые выйдут в третий раз в стартовом составе. Каталонская пресса пишет о том, что будет ротация состава, поэтому я бы не ждал, что «Барселона» забьёт так много.

Испания - Примера . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что хозяева выиграют, они на ходу, но забивать каждый раз по пять мячей сложновато. Самые вероятные исходы здесь – 2:0, 2:1, 3:1. Лучшая ставка – победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5», — сказал Вишневский.

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