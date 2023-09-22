«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: во сколько начало, какой прогноз, забьёт ли Криштиану Роналду
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22 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Аль-Ахли» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.34.
Безусловный лидер «Аль-Насра» — Криштиану Роналду. Сделать ставку на гол легендарного португальца можно с коэффициентом 1.55.
Саудовская Аравия - Про лига . 7-й тур
22 сентября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Ахли
Джидда
Кто победит в основное время?
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