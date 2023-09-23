«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.70.

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» сыграют в 6-м туре чемпионата Англии. Да, гости будут более свежими сейчас – у них не было на неделе матча в еврокубке. Но, даже несмотря на это, «горожане» тут остаются явными фаворитами.

«Манчестер Сити» несколько дней назад стартовал в Лиге чемпионов. Группа у действующего победителя турнира не самая трудная. Возможно, из-за этого матч подопечных Гвардиолы с «Црвеной Звездой» вышел не таким, какого все ожидали. «Сити» играл не так активно и сумел победить только благодаря голам, забитым во второй половине встречи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но победа есть победа. Теперь серия викторий команды Гвардиолы достигла семи встреч. В АПЛ клуб пока идёт без осечек. Конечно, часто пропускают хотя бы по голу действующие чемпионы. Но атака во главе с Холандом всё равно всё компенсирует.

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А вот «Ноттингем Форест» не лучшим образом провёл старт сезона. Команда сумела добыть только две виктории – 2:1 с «Шеффилдом» и 1:0 с «Челси». В остальных противостояниях «лесники» теряли очки. В том числе дважды «Ноттингем» не сумел обыграть «Бёрнли» в разных турнирах – 0:1 и 1:1.

Да, «Форест» — не такой лёгкий соперник. Однако «Манчестер Сити» обязан сейчас выигрывать. Клуб немного поберёг силы в Лиге чемпионов. Так что не думаю, что сейчас «горожане» даже вничью сыграют», — сказал Павлюченко.

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