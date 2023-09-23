«Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Самаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Сочи» в 9-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и ТБ 1.5 за 1.65.

«Сочи» после смены тренера показал неплохой футбол в кубковой встрече с ЦСКА. На мой взгляд, сочинцы должны были забирать три очка, но подвела реализация. Очевидные моменты были для того, чтобы повести в два мяча, а в итоге пропустили в конце и проиграли по пенальти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но, думаю, играть против полуторного состава ЦСКА – это не то же самое, что против «Крыльев Советов» в гостях. Самарцы сейчас на ходу. Они выиграли очень важный матч в Калининграде, сохранив шансы на выход в плей-офф Кубка России. И в чемпионате мы видим, что команда в полном порядке, на кураже. Да, не хватило опыта, чтобы удержать победу с тем же ЦСКА. Но сейчас домашний матч. «Сочи» же достаточно проблемная команда. Если самарцы сыграют с прежним желанием, на тех же высоких скоростях, они своё возьмут. Очень важная черта «Крыльев» — там ребята из группы атаки не боятся обыгрывать, поэтому получают много моментов.

Я все-таки на победу Самары не поставлю, после смены тренера порой команды могут удивить. Возьму 1X и больше 1.5 мяча. Думаю, и два гола «Крыльям» по силам забить, но в обороне без Солдатенкова, с нестабильным Ломаевым могут быть проблемы», — сказал Титов.