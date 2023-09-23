«Балтика» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Калининграде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Ахмат» в 9-м туре РПЛ сезона-2023/2024.
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Балтика» обосновалась на дне турнирной таблицы — на последнем месте команда Сергея Игнашевича. В этом туре «Балтика» будет принимать грозненский «Ахмат», который под руководством Мирослава Ромащенко ещё пока никому не проигрывал, включая кубковый матч с «Зенитом», где была сверхдраматичная игра, закончившаяся вничью — 3:3. В серии пенальти там «Ахмат» только уступил.
«Балтике» позарез нужны очки. Понятно, что в Кубке уже не та мотивация у «Балтики», потому что три победы подряд были одержаны, поэтому могли себе позволить проиграть «Крыльям» в последней игре. Для чемпионата вроде много приобретений сделано, но топчется «Балтика» пока на месте, к сожалению. И Игнашевичу надо что-то кардинально менять, чтобы «Балтика» стабильно пробовала набирать очки в чемпионате.
«Ахмат» — команда хорошо прессингующая, хорошо создающая моменты, но, учитывая, что «Балтика» играет дома, где она почти всегда забивает, я думаю, что здесь смотрится неплохо вариант «обе забьют» за хороший коэффициент 1,85. Фаворита здесь выделить очень сложно. И «Балтике» очень надо, и «Ахмат» предельно мотивирован, поэтому жду обоюдоострый футбол, футбол с забитыми мячами и в те и в другие ворота», — сказал Генич.
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