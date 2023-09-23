«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 9-го тура РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: «Спартак» забьёт в первом тайме за 1.75.

«Старейшее советско-российское дерби – «Спартак» — «Динамо» на «Открытие Банк Арене». Даже не знаю, стоит ли вспоминать последнее свидание этих команд, когда было 4:1, когда «Спартак» летел в первые 20 минут, забил четыре гола, а «Динамо», как потом выразился Марцел Личка, выглядело позорно. Две замены он сделал в первом тайме, некоторые игроки не вошли в игру. Но тогда у «Динамо» был смешанный состав, у «Спартака» тоже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Только что «Динамо» на выезде с «Краснодаром» сыграло вничью, проиграв в серии пенальти. «Спартак» одержал крупную победу над «Пари НН», но из игры эта крупная победа никак не вытекала. Там зарешал всё маэстро Квинси Промес, сделав результат.

«Спартак» — «Динамо» — это всегда весело, это всегда ярко. У «Динамо» на «Спартак», конечно, будет другой настрой, совсем по-другому динамовцы подойдут к этой игре. Но «Спартак» дома хоть и не забил «Сочи» в первом тайме, но помните, какие 10-15 минут «Спартак» выдал — очень агрессивные, наглые, смелые, в давление играла команда. Мне кажется, что сейчас ситуация повторится.

Хороший вариант попробовать сыграть гол «Спартака» в первом тайме за коэффициент 1.75. Динамовскую оборону супернадёжной не назовёшь. Да, есть Шунин, который выручал в последних матчах, выглядел очень неплохо, да и Лещук здорово сыграл в кубковой игре. Но мне именно кажется, что «Спартак» сделает акцент на максимально агрессивное начало. Удалось это сделать в Кубке, удастся ли сделать в чемпионате, посмотрим. Мой прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» – гол «Спартака» в первом тайме за 1.75», — сказал Генич.