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«Спартак» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Москве

«Спартак» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Москве
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3 за 1.81.

«Спартак» и «Динамо» встретятся в дерби в рамках 9-го тура РПЛ. Не так легко тут предсказать победителя, особенно вспоминая последние матчи красно-белых. Так что я не уверен, что сегодня кому-то достанутся три очка.

«Спартак» пока выдаёт очень разные результаты. Не так давно команда вышла на небольшую серию без побед. Она прервалась как раз уверенной победой подопечных Абаскаля в матче Кубка с «Динамо» — 4:1. После этого «Спартак» ожидаемо проиграл «Краснодару» (0:2), зато уверенно сумел обыграть «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (3:0). Сильно зависит игра коллектива от состава, часто решает исход выход резервистов. Так что и сейчас трудно сказать, кого именно выпустит Абаскаль на поле с первых минут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Динамо» ситуация в последние недели тоже очень странная – всего одна победа над «Ростовом» в РПЛ (2:1). Но с учётом того, в каком состоянии сейчас пребывают ростовчане, это не особо большое достижение. В других противостояниях подопечные Лички, например, не сумели обыграть «Пари НН» (1:1) и «Рубин» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0    

Это дерби, и соперники точно сыграют в открытый футбол. Собственно, в их последней встрече было забито более четырёх голов. Так что и сейчас я жду результативной игры. Скорее всего, они не определят победителя. Но голов точно будет много», — сказал Мостовой.

Тренерская дуэль в московском дерби:
«Спартак» — «Динамо». Абаскаль и Личка в своём репертуаре
«Спартак» — «Динамо». Абаскаль и Личка в своём репертуаре
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