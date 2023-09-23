«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.75.

«Московское дерби в очередном туре Премьер-Лиги. Уже расхожей, наверное, стала фраза по нынешнему «Динамо», что при Марцеле Личке команда вряд ли когда-нибудь сыграет 0:0, потому что Личка проповедует совершенно другой футбол, абсолютно противоположный этому счёту. То есть это должна быть какая-то абсолютная аномалия что для «Динамо», что для соперника, потому что насколько легко «Динамо» порой забивает, настолько легко оно и пропускает, особенно это касается концовок матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дерби, конечно, игра повышенной ответственности. Но, во-первых, я не понимаю, от какого «Спартака» тут надо отталкиваться. Были яркие матчи, были бледные матчи. Какой состав, как расставит игроков Абаскаль — очень много вопросов. С Личкой мне чуть более понятно. Я практически уверен, что «Динамо» забьёт и пропустит. То есть счёт 1:1 может случиться в какой-то момент матча, но, думаю, 1:1 они не сыграют. И, исходя из этого, думаю, может быть, «Динамо» либо забьёт два сначала, либо пропустит два сначала, а потом уже будет история.

Исходя из этого, считаю, что ставить надо – «обе забьют и тотал больше 2.5». Коэффициент – 1.75. Да, не очень высокий, но зато красиво выглядит, перспективно», — сказал Андронов.