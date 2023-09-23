«Барселона» — «Сельта»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Барселона» — «Сельта».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.86.

«Барселона» примет дома «Сельту» в очередном туре Ла Лиги. Конечно, каталонцы тут являются фаворитами, особенно после последних своих матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» просто громит сейчас соперников. Сперва сине-грантовые обыграли в чемпионате «Бетис» — 5:0. А уже через несколько дней каталонцы в Лиге чемпионов с таким же счётом разгромили «Антверпен». Хави уже заявил, что это лучшие матчи команды под его руководством. И с ним тяжело спорить.

Нынешняя «Барселона» действительно страшна для всех соперников – умный тренер, молодые таланты, опытные игроки, всё есть. Стоит отметить, что со старта сезона сине-гранатовые только один раз потеряли очки, сыграв вничью с «Хетафе» (0:0).

Конечно, «Сельта» сейчас на фоне «Барселоны» смотрится просто неконкурентоспособной. У команды идёт тяжёлый отрезок – всего одна победа в пяти турах. И то «кельты» были близки к ничьей – 3:2 с «Альмерией». В остальных противостояниях коллектив только терял очки, часто проигрывая.

Не думаю, что тут есть смысл рассуждать о шансах гостей. Да, скорее всего, в третий раз подряд счёт 5:0 мы не увидим. Но я уверен, что на кураже «Барселона» снова победит с отрывом в несколько мячей. Соперник позволит это сделать», — сказал Мостовой.