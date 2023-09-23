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«Барселона» — «Сельта»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Сельта»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Барселона» – «Сельта» в 6-м туре Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.30.

«Барселона» в последних играх производит даже более мощное впечатление, чем «Манчестер Сити». После стартовой осечки в чемпионате дальше было пять побед подряд, а две последние встречи выиграли по 5:0. В прошлом сезоне к каталонцам было много вопросов именно по игре в атаке, сзади почти ничего не пропускали. Сейчас, похоже, Хави сделал следующий шаг в построении команды. В обороне по-прежнему порядок, а в атаке прибавили. И новички пришлись ко двору. Тот же Фелиш сразу же начал приносить пользу, здорово он взаимодействует с Левандовским. Гюндоган в центре поля – это громадное усиление.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я просто не вижу, как «Сельте» противостоять «Барсе» сейчас. Каталонцы на кураже, они не выдавливают из себя мячи, им все даётся более-менее спокойно. «Сельта» одержала всего одну победу за пять туров. На прошлой неделе было поражение домашнее от «Мальорки». Вообще не вижу шансов у неё против «Барселоны».

Испания - Примера . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставлю на победу каталонцев с форой (-2)», — сказал Титов.

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