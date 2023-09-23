«Милан» — «Верона»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Милан» – «Верона» в 5-м туре Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.07.

«Неудачная неделя получилась у «Милана». Проиграли дерби с разгромным счётом, а потом не реализовали просто уйму моментов в игре с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (0:0). Я бы не сказал, что миланцы в кризисе или что-то такое, просто невезение. Так бывает. Но здесь будет возможность реабилитироваться. Должно залететь то, что не зашло в игре с «Ньюкаслом». И Леау надо прекращать пижонить. Ничья с англичанами на его совести. Партнеры ему обязательно об этом скажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Верона» начала с двух побед – над «Эмполи» и «Ромой». Но дальше было поражение от «Сассуоло» (1:3). В последнем туре дома должны были уступить «Болонье», но повезло – 0:0. Состав у веронцев особо ничем не примечателен.

Я поставлю на «Милан» с форой (-1,5). Не бывает такого, чтобы вечно не везло. Здесь он два-три мяча забить должен. А сможет ли что-то «Верона» в гостях – вопрос», — сказал Титов.