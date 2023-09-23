«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: победа «Локомотива» за 2.37.
«Провинция млеет от удовольствия, глядя на то, как Москва в лице ЦСКА дерётся с Питером в лице СКА за восьмую строчку в турнирной таблице. Впереди пока ЦСКА, но коррида продолжается. Понятно, что веселье это ненадолго, но хоть поржать, пока такая возможность имеется.
В предыдущем туре армейцев грохнули в Тольятти. Причём сделала это «Лада» как-то буднично, в рабочем порядке. Волжанам не пришлось выпрыгивать из штанов и рвать на себе надвое одежду. Ну, такой сейчас «грозный» ЦСКА.
А вот «Локомотив» как раз очень даже грозен. Ярославцы уже выиграли четыре последних матча, вошли в привычную для себя игру, от которой балдеют в Ярославле, но кривятся во всех остальных городах и весях КХЛ. Кривитесь, сколько хотите, но результат-то налицо. С таким бэкграундом железнодорожники и встречают армейцев, которых совсем недавно один раз уже унасекомили. Почему бы не повторить ещё разок, теперь уже на бис, для родных болельщиков.
Поэтому прогнозирую очередной малорезультативный матч «Локомотива», в котором он мало будет в первую очередь пропускать – с этим у железнодорожников теперь всё в порядке. Предположу тотал ниже 5.5 и два итоговых очка хозяев, добытые в основное время», — сказал Лебедев.
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