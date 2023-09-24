«Зенит» — «Локомотив»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

24 сентября состоится матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Начало — в 16:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Артём Дзюба снова в Санкт-Петербурге! Но теперь уже в цветах «Локомотива». Железнодорожников лихорадит, очки набираются со скрипом, а в обороне большие проблемы. Но на чемпиона никого настраивать не нужно, а у главной атакующей угрозы москвичей и вовсе старые счёты с «Зенитом». Смогут ли Дзюба и компания огорчить петербуржцев?

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