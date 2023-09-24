«Атлетико» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Мадридское дерби состоится в этом туре Ла Лиги – «Атлетико» на своём стадиона будет принимать «Реал». Как всегда, жду интересной игры от них. Но очевидного фаворита не вижу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» не лучшим образом начал сезон – две победы и по одному поражению с ничьей в Ла Лиге. Причём терял очки клуб в противостояниях с «Бетисом» (0:0) и с «Валенсией» (0:3). С семью баллами «матрасники» идут на седьмом месте в чемпионате.

«Реал» же выдает очень хороший старт сезона – пять матчей и пять побед. Даже «Барселона» не сумела так стартовать, один раз вничью она сыграла. Однако тяжело проводят матчи мадридцы, слишком много футболистов у них травмировано.

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Пока что удача остаётся на стороне «Реала», даже несмотря на количество игроков в лазарете. Доказательство этому произошло несколько дней назад в Лиге чемпионов. Там «сливочные» дома принимали «Унион», которому не смогли забить в основное время. Только в конце смогли «затолкать» мяч в ворота немцев подопечные Анчелотти.

Примечательно, что исход матча Лиги чемпионов у «Атлетико» тоже решился не последних минутах – пропустил клуб от вратаря «Лацио». В итоге их матч завершился ничьей – 1:1.

Я тут не настолько уверен в победе «Реала». Да, если смотреть только на последние матчи соперников, то «сливочные» выглядят фаворитами. Однако я не думаю, что «Атлетико» сегодня проиграет. Слишком большие проблемы у команды Анчелотти с составом. Думаю, голы тут будут от обоих соперников», — сказал Мостовой.

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