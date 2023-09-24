Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эмполи» – «Интер»: эксперты назвали фаворита матча Серии А

«Эмполи» – «Интер»: эксперты назвали фаворита матча Серии А
Комментарии

24 сентября состоится матч очередного тура Серии А «Эмполи» – «Интер». Начало — в 13:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом миланский клуб. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.35, а на успех хозяев принимают ставки с коэффициентом 9.00. Вероятность ничейного исхода оценили в 5.40.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно с коэффициентом 1.55, а низ идёт за 2.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» выиграл все четыре матча на старте чемпионата Италии и лидирует в турнирной таблице. «Эмполи» – единственная команда Серии А, которая пока не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола.

Италия - Серия А . 5-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android