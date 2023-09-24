«Эмполи» – «Интер»: эксперты назвали фаворита матча Серии А

24 сентября состоится матч очередного тура Серии А «Эмполи» – «Интер». Начало — в 13:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом миланский клуб. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.35, а на успех хозяев принимают ставки с коэффициентом 9.00. Вероятность ничейного исхода оценили в 5.40.

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Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно с коэффициентом 1.55, а низ идёт за 2.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» выиграл все четыре матча на старте чемпионата Италии и лидирует в турнирной таблице. «Эмполи» – единственная команда Серии А, которая пока не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола.

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