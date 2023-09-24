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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 4.5 за 1.89.

«Сформировались уже окончательные составы команд. «Зенит» усилил свою атакующую линию. Исидор пришел из «Локомотива», и в этом одна из интриг матч. Мы помним, что за «Локомотив» играет Дзюба, который ранее выступал за «Зенит».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что «Локомотиву» будет тяжело на что-то рассчитывать, так как игра его нестабильна, защитники молоды и состав обороны постоянно меняется.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» выглядит стабильней, игра уже смотрится лучше. Наконец-то команда разобралась, как действовать без Малкома. Я думаю, что «Зенит» дома должен выигрывать такой матч. Нашел интересную ставку — победа «Зенита» и тотал меньше 4,5 мяча. Не думаю, что в матче будет много голов», — сказал Андронов.

Принципиальное противостояние:
«Зенит» — «Локомотив». Дзюба и Семак пожмут руки? Как бы не так!
«Зенит» — «Локомотив». Дзюба и Семак пожмут руки? Как бы не так!
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