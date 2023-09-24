«Зенит» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив».

Cтавка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.13.

«Зенит» и «Локомотив» встретятся в центральном матче тура РПЛ. Питерцы выдали очень тяжелую игру с «Ахматом» в Кубке на неделе. Однако сейчас «железнодорожники» все равно вряд ли сумеют справиться с «сине-бело-голубыми».

На матч с «Ахматом» несколько дней назад у питерцев вышел не основной состав. И сразу все было видно – к 15 минуте клуб проигрывал 0:2. Грозненцы были голодными до побед. Только к 30 минуте команда Семака перехватила инициативу и начала отвечать. Итог – 4:3 после серии 11-метровых. До этого матча «Зенит» пару рез терпел неудачи – 1:1 с ЦСКА и 0:1 с «Балтикой».

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«Локомотив» же продолжает чередовать разные исходы. В матче Кубка с «Уралом» несколько дней назад голов не было, противники тоже дошли до серии пенальти, где уже сильнее оказался екатеринбуржский клуб. До этого подопечные Галактионова тоже терпели неудачи в противостояниях с «Оренбургом» (0:2) и с «Ростовом» (1:2).

Обе команды сильно зависят от своих основных игроков. «Зенит» тяжело выступает без иностранцев. А вот «Локомотив» часто терпит неудачи без Дзюбы. Но сейчас я уверен, что легионеры отдохнули у команды Семака и выйдут на поле в боевом состоянии. У гостей шансов нет», — сказал Мостовой.