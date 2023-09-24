«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«У нас сегодня «Ак Барс», и не просто «Ак Барс», а «Ак Барс» в «Зеленом дерби», втором в текущем сезоне. Первое, которое прошло в Уфе меньше двух недель тому назад, выиграл «Салават Юлаев», и теперь казанцы должны выкатить «оборотку». Выкатят? Почему бы нет? У «юлаевцев» в предыдущем туре был тяжелейший матч с «Автомобилистом», который они проиграли с футбольный счетом 0:1, но нервов в нем оставили море. «Большие татары» же в это время отдыхали и восстанавливались, и не только в это время, у них волею календаря вообще были шестидневные каникулы. Да за это время Билялетдинов вообще может новую команду собрать. Наконец, матч пройдет в Казани, где поддержка будет соответствующая. Она там всегда неслабая, а уж в принципиальном «Зеленом дерби»…

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Таким образом, есть все основания предположить, что в предстоящем матче «Ак Барс» сумеет любым легальным способом набрать два очка. А вот больших тоталов не жду, «Зеленые дерби» редко бывают высокорезультативными, а самые распространенные результаты – 3:2 да 2:1. Думаю, и на этот раз тотал будет ниже 5,5», — сказал Лебедев.