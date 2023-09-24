«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 2.21.

«Это уже второе «зелёное дерби» в сезоне. Первое 10 дней назад осталось за «Салаватом», и теперь казанцы приложат все усилия, чтобы взять реванш. Думаю, «Ак Барс» добьётся победы. Во-первых, хозяева намного свежее. Они не играли с понедельника, тогда как уфимцы на том же отрезке провели аж три выматывающих матча: и с «Торпедо», и с «Нефтехимиком», и с «Автомобилистом» исход был неясен до последних секунд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Второй козырь Казани – более умелое и сильное нападение. Неслучайно «Салават» забил всего девять шайб за последние пять матчей, а «Ак Барс» забил те же девять за две игры. На фоне усталости уфимцы не смогут «засушить» соперника, поэтому предлагал бы ставить на крупный тотал – более 5 заброшенных шайб», — сказал Плющев.