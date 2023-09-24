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«Ростов» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 24 сентября

«Ростов» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 24 сентября
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Ростов» дома примет ЦСКА в 9-м туре чемпионата России. Обе команды выдают не те результаты в последнее время, к которым привыкли болельщики. Так что какой-то яркой игры я тут не жду.

У ЦСКА идет тяжёлый период. В РПЛ клуб не может выиграть уже в четырёх турах кряду – три ничьих и одно поражение. В том числе подопечные Федотова не сумели справиться с нижестоящим «Оренбургом» (1:1). В таблице армейцы уже опустились до седьмого места, сильно отстав от лидеров турнира.

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Но вот где ЦСКА добивается успехов, так это в Кубке России. После поражения от «Факела» в августе подопечные Федотова выиграли дважды кряду. Правда, оба раза «Сочи» они обыгрывали только в серии пенальти.

Но, какие бы ни были проблемы у ЦСКА, у «Ростова» всё ещё хуже. Казалось, не такой плохой старт команды был в начале сезона. Но потом всё изменилось. Теперь виктории команды Карпина – редкость. Несколько выигрышей у неё приходится в последнее время только на Кубок России – 2:1 с «Локомотивом» и 2:1 с «Рубином». А в РПЛ ростовчане в последний раз выигрывали в середине августа – 3:0 с тем же «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем, оба клуба находятся не в лучшей своей форме. Так что какого-то яркого футбола я от них не жду. Скорее всего, противники сыграют в закрытый футбол. Чуть больше я склоняюсь к успеху ЦСКА тут, но всё же предложу поставить на голы», — сказал Мостовой.

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