«Ростов» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 24 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Ростов» дома примет ЦСКА в 9-м туре чемпионата России. Обе команды выдают не те результаты в последнее время, к которым привыкли болельщики. Так что какой-то яркой игры я тут не жду.

У ЦСКА идет тяжёлый период. В РПЛ клуб не может выиграть уже в четырёх турах кряду – три ничьих и одно поражение. В том числе подопечные Федотова не сумели справиться с нижестоящим «Оренбургом» (1:1). В таблице армейцы уже опустились до седьмого места, сильно отстав от лидеров турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но вот где ЦСКА добивается успехов, так это в Кубке России. После поражения от «Факела» в августе подопечные Федотова выиграли дважды кряду. Правда, оба раза «Сочи» они обыгрывали только в серии пенальти.

Но, какие бы ни были проблемы у ЦСКА, у «Ростова» всё ещё хуже. Казалось, не такой плохой старт команды был в начале сезона. Но потом всё изменилось. Теперь виктории команды Карпина – редкость. Несколько выигрышей у неё приходится в последнее время только на Кубок России – 2:1 с «Локомотивом» и 2:1 с «Рубином». А в РПЛ ростовчане в последний раз выигрывали в середине августа – 3:0 с тем же «Рубином».

В общем, оба клуба находятся не в лучшей своей форме. Так что какого-то яркого футбола я от них не жду. Скорее всего, противники сыграют в закрытый футбол. Чуть больше я склоняюсь к успеху ЦСКА тут, но всё же предложу поставить на голы», — сказал Мостовой.