«Краснодар» — «Урал»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.
«Краснодар» растерял достаточно много очков в последних играх, лидерство его уже не столь прочно – «Зенит» совсем близко. «Быкам» нельзя больше допускать даже ничейных результатов, если хотят продолжить возглавлять таблицу. «Урал» после хорошего начала тоже сбавил напор и пошёл по наклонной – начало было положено в разгроме от «Зенита» и пока управление не восстановлено. Однако «Краснодар» обладает, наверное, всё-таки более внушительным запасом прочности, и он всё ещё не потерпел ни одного поражения», — сказал Тихонов.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ресурс южан несравнимо выше:
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