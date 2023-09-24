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«Краснодар» — «Урал»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ

«Краснодар» — «Урал»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» растерял достаточно много очков в последних играх, лидерство его уже не столь прочно – «Зенит» совсем близко. «Быкам» нельзя больше допускать даже ничейных результатов, если хотят продолжить возглавлять таблицу. «Урал» после хорошего начала тоже сбавил напор и пошёл по наклонной – начало было положено в разгроме от «Зенита» и пока управление не восстановлено. Однако «Краснодар» обладает, наверное, всё-таки более внушительным запасом прочности, и он всё ещё не потерпел ни одного поражения», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Урал
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