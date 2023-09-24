Cуперкубок Единой лиги ВТБ, финал, кто с кем сыграет, во сколько начало, где смотреть

24 сентября состоятся финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ. Трофей разыграют «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Посмотреть игру можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч! Игра». Начало — в 20:00 мск.

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом финала петербургский клуб: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.57. Успех краснодарцев оценён экспертами в 2.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В полуфинале краснодарцы победили «Фенербахче», а «Зенит» оказался сильнее «Пари НН».



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