Cуперкубок Единой лиги ВТБ, финал, кто с кем сыграет, во сколько начало, где смотреть
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24 сентября состоятся финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ. Трофей разыграют «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Посмотреть игру можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч! Игра». Начало — в 20:00 мск.
Эксперты «Фонбет» считают фаворитом финала петербургский клуб: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.57. Успех краснодарцев оценён экспертами в 2.25.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В полуфинале краснодарцы победили «Фенербахче», а «Зенит» оказался сильнее «Пари НН».
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