«Сибирь» — «Динамо» Москва: ставка Германа Титова на матч КХЛ в Новосибирске

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.23.

«Домашняя победа над СКА добавила «Сибири» уверенности в своих силах. К матчу с «Динамо» команда Дэвида Немировски подходит с серией из трёх побед, которая началась именно с игры с армейцами. Сибиряки постепенно находят баланс между атакой и обороной. Это отражается на качестве хоккея и итоговых результатах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С «Динамо» лёгкой прогулки ждать не придётся. Москвичи не проигрывают семь матчей подряд. Особенно важными выдались победы над СКА и ЦСКА. Команда Алексея Кудашова выглядит грозной силой, но любые серии рано или поздно заканчиваются. Вязкая и неуступчивая «Сибирь», которая находится на подъёме, вполне может прервать победную серию бело-голубых. Тем более москвичи прилетят в Новосибирск после тяжёлых матчей в Хабаровске и Владивостоке. Усталость в дальневосточном выезде скажется на гостевой команде. Оптимальная ставка — победа «Сибири» с учётом овертайма и буллитов», — сказал Титов.