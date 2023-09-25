Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сибирь» — «Динамо» Москва: ставка Германа Титова на матч КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — «Динамо» Москва: ставка Германа Титова на матч КХЛ в Новосибирске
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.23.

«Домашняя победа над СКА добавила «Сибири» уверенности в своих силах. К матчу с «Динамо» команда Дэвида Немировски подходит с серией из трёх побед, которая началась именно с игры с армейцами. Сибиряки постепенно находят баланс между атакой и обороной. Это отражается на качестве хоккея и итоговых результатах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С «Динамо» лёгкой прогулки ждать не придётся. Москвичи не проигрывают семь матчей подряд. Особенно важными выдались победы над СКА и ЦСКА. Команда Алексея Кудашова выглядит грозной силой, но любые серии рано или поздно заканчиваются. Вязкая и неуступчивая «Сибирь», которая находится на подъёме, вполне может прервать победную серию бело-голубых. Тем более москвичи прилетят в Новосибирск после тяжёлых матчей в Хабаровске и Владивостоке. Усталость в дальневосточном выезде скажется на гостевой команде. Оптимальная ставка — победа «Сибири» с учётом овертайма и буллитов», — сказал Титов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android