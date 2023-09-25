«Факел» — «Рубин»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Рубин».
Ставка: победа «Рубина» за 2.95.
«Факел» и «Рубин» сойдутся в 9-м туре чемпионата России. Соперники находятся примерно в равной ситуации, часто терпят неудачи. Я всё-таки чуть больше тут верю в успех казанской команды.
«Рубин» время от времени добивается викторий. Так, в конце августа был небольшой «всплеск» у казанцев — две победы над «Крыльями Советов» (2:1) и над «Уралом» (2:1), а также ничья с «Динамо» (2:2). Но после этого коллектив снова начал только проигрывать. Причём, если поражения от «Зенита» (0:3) и «Пари НН» (1:2) были ожидаемыми, то вот с «Ростовом» команде надо было держаться — 1:2 после серии пенальти. В таблице подопечные Рахимова идут на предпоследнем месте. Хотя соперники выше не так сильно отрываются от «Рубина» — пара баллов.
У «Факела» тоже тяжёлая ситуация. Хотя если брать последние четыре матча в чемпионате, то воронежцы даже лучше себя показывали, в сравнении с «Рубином» — у них было две ничьих и по одной победе с поражением. Причём продержались «огнеопасные» в матчах с довольно сильными противниками — 0:0 с «Краснодаром» и с «Уралом». В таблице подопечные Ташуева всё ещё идут предпоследними, но тоже не имеют большого отставания от соперников выше.
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Да, соперники равны по уровню — они и соседствуют на дне турнирной таблицы. Но я всё же поверю в победу «Рубина». Подбор игроков у казанцев лучше, по моему мнению. Да, «Факел» сумел провести несколько неплохих матчей недавно. Но я думаю, «Рубин» будет готов к сопротивлению», — сказал Павлюченко.
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