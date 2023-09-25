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«Факел» — «Рубин»: прогноз Андрея Тихонова на матч чемпионата России

«Факел» — «Рубин»: прогноз Андрея Тихонова на матч чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Рубин».

Ставка: ничья и обе забьют за 4.45.

«У «Факела» недавно сменился главный тренер, и пока непонятно, пошло это команде на пользу или нет. Последняя победа была одержана ещё при Вадиме Евсееве. «Рубин» последний раз выигрывал в том же 5-м туре. И даже в Кубке у этих команд одинаковые результаты. Казанцы резвее атакуют, нанесли в прошлом туре много ударов по воротам «Зенита», воронежцы этим похвастать не могут. Зато «Факел» существенно меньше пропускает. Не похоже на то, чтобы в этом матче у одной из команд было преимущество. Игра, вероятно, получится равной и закончится голевой ничьей», — сказал Тихонов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
25 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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