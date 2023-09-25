«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 3.11.

«Показалось, что в преддверии заведомо тяжелейшего матча в Екатеринбурге «ястребы» решили отобрать очки у предпоследней команды лиги малой кровью. «Нефтехимик», конечно, тоже это почувствовал и упёрся рогом. Омичи должны были всё заканчивать в овертайме, всё-таки система игры вчетвером с пустыми воротами налажена у них практически безупречно. Но тут всё надо делать быстро, максимум минуты за три овертайма, потому что дальше приходят последствия, связанные с усталостью забойных звеньев. Это, собственно говоря, и подвело в итоге «Авангард», позволив ему увезти из Нижнекамска только одно очко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Екатеринбурге точно будет тяжелее, но и играть омичи будут совсем по-другому, без малейшей расслабленности. Первый матч этих соперников, прошедший в Омске, оказался чрезвычайно упорным, нечто подобное следует ждать и от второй игры. У «Автомобилиста» небольшое преимущество в свежести будет, он свой матч сыграл на сутки раньше, но в целом это не должно повлиять на игру.

Поэтому предположу суровый и не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 6.5. Полагаю, что по итогам этого матча два очка наберут всё-таки гости, но на этот раз они справятся в основное время», — сказал Лебедев.