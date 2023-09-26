«Ювентус» — «Лечче»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Серии А

26 сентября состоится матч Серии А «Ювентус» — «Лечче». Начало — в 21:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Ювентус» на выходных провалил матч против «Сассуоло»: поражение 2:4 больно ударило по амбициям команды Массимилиано Аллегри. Теперь нужно реабилитировать перед своими болельщиками в матче с «Лечче» — командой, которая выступает выше ожиданий на старте чемпионата Италии. Сможет ли «Юве» вернуться на победный путь?

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