«Ювентус» — «Лечче»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Серии А
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26 сентября состоится матч Серии А «Ювентус» — «Лечче». Начало — в 21:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
«Ювентус» на выходных провалил матч против «Сассуоло»: поражение 2:4 больно ударило по амбициям команды Массимилиано Аллегри. Теперь нужно реабилитировать перед своими болельщиками в матче с «Лечче» — командой, которая выступает выше ожиданий на старте чемпионата Италии. Сможет ли «Юве» вернуться на победный путь?
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