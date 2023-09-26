«Ювентус» — «Лечче»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лечче».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.51.

«Ювентус» в этом году будет полностью сосредоточен на чемпионате. Команда точно будет биться за скудетто, и дома коллектив из Турина всегда играет очень агрессивно и уверенно. В последнем матче проиграли «Сасуолло» (2:4). Матч получился богат на голы, но два гола откровенно варварских опытный Счесны пропустил. Уверен, что на замену его никто не посадит и психологически такой опытный вратарь должен справиться. «Ювентус» сейчас на четвертом месте с десятью очками. Дома в этом сезоне «старая синьора» еще не проигрывала — с «Болоньей» (1:1) и «Лацио» (3:1), который очень силен. «Ювентус» очень легко обыграл римлян. «Лацио» играет в ЛЧ, и это команда хорошего уровня. Для меня она точно сильнее «Лечче». После травмы вернулся Кьеза. Он с Влаховичем — это главная ударная сила в нападении. В этой игре, думаю, они будут творить и создавать главную угрозу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лечче» неожиданно классно стартанул в этом сезоне. Команда сейчас идет на третьем месте с одиннадцатью очками в активе. Клуб ни разу не проиграл в Серии А — три раза выиграли и два раза сыграли вничью. При этом в четырех матчах из пяти пропускали. Команда не так надежна с обороне, но зато за счет быстрых контратак заставляет соперника фолить. В последних двух играх команды соперника получали красные карточки. Мне нравится в их команде молодой черногорец Кастрович. Парень забил уже три гола в Серии А, также забивает и за сборную. Выделю лишь его. А так «Лечче» — это хорошая, строгая команда, которая играет по схеме 4-3-3 и очень быстро выходит в атаку за счет флангов. Но «Ювентусу» будет очень удобно играть с ними. Схема 5-3-2 как раз подходит для того, чтобы не предоставить простор на флангах. Думаю, что в этом матче «Ювентус» — фаворит и должен забрать три очка, а «Лечче» потерпит первое поражение в сезоне», — сказал Гасилин.