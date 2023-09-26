«Мюнстер» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Германия «Мюнстер» — «Бавария».

Ставка: ТБ 4 за 1.75.

«Матч Кубка Германии, который был вынесен из основной программы. Когда играли практически все клубы Бундеслиги с командами низших дивизионов, «Бавария» не участвовала в этом. Вот теперь она подключается к процессу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну, говорить о каких-то шансах «Пройссена», мне кажется, вообще не имеет никакого смысла. Да, для «Мюнстера» это будет определённый такой праздник, возможность проверить себя на фоне хорошего соперника, сильного соперника. Пусть определённую ротацию «Бавария» будет производить, но она всё равно сильнее, в каком бы составе ни вышла на этот матч.

Мне кажется, что исходить здесь надо из тотала. Бавария, конечно, будет играть вперёд, в атаку, потому что даже если появятся резервисты, то их надо обучать тому футболу, который хочет видеть Томас Тухель. Может, у «Пройссена» даже где-то будет свой шанс. Тотал больше 4 мячей в этом матче с коэффициентом 1.75 – это просто идеально подходящая ставка. Она мне очень нравится», — сказал Андронов.