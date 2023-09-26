«Динамо» Минск — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.73.
«Лучшую характеристику нынешнему состоянию минчан дал предыдущий матч. А точнее, всего один эпизод. Когда «зубры» играли против «Торпедо» впятером против троих, то получили в свои ворота выход «два в ноль». Офигели даже ко всему привычные дикторы. И пока они приходили в сознание, у нижегородцев вышел четвёртый игрок и тут же забил.
С такой «родословной» лезть на «Ак Барс» — это всё равно что лезть с вилами на танк. Кстати, в предыдущем туре минчане отыгрались с 0:3. Но, отыгравшись, возрадовались, тут же пропустили четвёртую и до финальной сирены, мягко говоря, больше не «жужжали». Такое «Динамо» питомцы гнезда билялетдиновского должны обыгрывать методично и неторопливо.
Предположу, что так оно и будет, даже с учётом того, что в предыдущем туре «Ак Барсу» пришлось душить принципиальных соперников из Уфы, и с эмоциональной точки зрения казанцы могут быть несколько уставшими. Но даже эта усталость не должна помешать им раздавить «зубров» в достаточно скромном по количеству заброшенных шайб матче с тоталом от 6.5 и ниже. И победить, конечно же, в основное время», — сказал Лебедев.
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