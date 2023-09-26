ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТБ 4.5 за 4.25.

«Северсталь» прекрасно знает весь букет чувств при нахождении на восьмом месте Западной конференции. В Череповце могут подробно, в цветах и красках, рассказать, как это самое восьмое место выгрызается зубами и когтями. Но вот находиться на восьмом месте, будучи зажатым сверху ЦСКА, а снизу СКА, такого, думается, у «Северстали» ещё не было. А тут вдобавок с соседом по таблице ещё и играть. И ведь играют череповчане отнюдь не плохо, и в предыдущем туре обыграли дома саму «Магнитку» вместе со своим бывшим наставником.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА пока, безусловно, страдает разной ерундой и не играет даже в половину своей мощности. Иногда, конечно, показывает окружающим, чтобы чуйку раньше времени не теряли и продолжали бдить. Вот, например, в прошлом туре поиграли в Ярославле в столь любимый «Локомотивом» хоккей «Сам не ам и другим не дам» и даже увезли оттуда два очка. Но «Локомотив» надо было обыгрывать хотя бы за то, что тот совсем недавно имел наглость обыграть армейцев в Москве. А вот с «Северсталью» в этом сезоне ЦСКА не встречался, поэтому лютовать вроде бы не с чего — и у череповчан появляются шансы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Оценю эти шансы достаточно скромно. Предположу, что в предстоящем матче, который не будет потрясать воображение количеством заброшенных шайб и дай бог в тотале уйдёт от 4,5 и выше, «Северсталь» сумеет набрать минимум одно очко. Как говорится, курочка по зернышку, но в настоящий момент такой результат удовлетворит всех», — сказал Лебедев.